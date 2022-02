Diano Marina, approvata l'isitituzione della commissione per il regolamento consiliare - Riviera24

Diano Marina. Discussa e approvata in consiglio comunale, l’istituzione di una commissione consiliare per la redazione di un regolamento, per le funzioni del consiglio stesso.

Un punto controverso che ha visto interventi diversi e diversificati da entrambi i gruppi di minoranza, che hanno sollevato il problema della “democraticità” della scelta e delle sue modalità e che ha indotto il sindaco Za Garibaldi ad intervenire sui toni, particolarmente accesi.

«Ciascuno cerca di espletare il proprio lavoro secondo il mandato elettorale. Ho ascoltato un intervento pacato da parte del consigliere Bellacicco e uno pieno di acredine dall’altra parte. Mi sembra che qui non si perda occasione di mostrare la propria antipatia e la propria supponenza: ci vuole rispetto più per i cittadini che le per le carte bollate. Vorrei invitare ancora una volta, e lo farò ancora, tutti noi ad un ragionamento diverso, di condivisione e di critica costruttiva». Così il sindaco Za Garibaldi ha risposto alle parole di Marcello Bellacicco e Francesco Parrella, sottolineando che «non esiste volontà di far venire meno l’esercizio democratico in consiglio».

I nomi proposti ed approvati, per la commissione sono stati: Cristiano Za Garibaldi, Francesco Bregolin, Barbara Feltrin.