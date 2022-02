Diano Marina, a maggio torna “Aromatica”

Diano Marina. Si scaldano i motori in attesa della 9a edizione di Aromatica, la manifestazione dedicata ai profumi e ai sapori della Riviera ligure, in programma il 6-7-8 maggio 2022 a Diano Marina. La giunta comunale ha affidato l’organizzazione dell’evento clou della primavera dianese alla Gestioni Municipali S.p.A. puntando sempre più in alto in termini di estetica e di contenuti.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso uno staff altamente qualificato. L’obiettivo della manifestazione, che richiama un pubblico internazionale, è quello di valorizzare i prodotti tipici locali e promuovere il territorio del golfo dianese. Il format della manifestazione prevede la presenza di chef stellati ed esperti di prestigio nel centro pedonale di Diano Marina, oltre a stand di produttori. Immancabili i cooking show, presentazioni di libri, conferenze e truck che propongono street food di qualità.

Numerosi gli eventi collaterali che ogni anno vengono programmate e che coinvolgono tutto il Golfo Dianese: visite guidate alla scoperta dei borghi più caratteristici e dell’entroterra, escursioni, passeggiate, degustazioni nei frantoi e nelle cantine.

«Anche quest’anno – interviene il sindaco Cristiano Za Garibaldi – l’amministrazione comunale ha affidato l’organizzazione di Aromatica 2022 a Gestioni Municipali. La società, nelle scorse edizioni, è sempre stata all’altezza dell’incarico assegnatogli e quest’anno abbiamo aumentato lo stanziamento (39 mila euro) al fine di incrementare ulteriormente la qualità della manifestazione e degli eventi collaterali».