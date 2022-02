Degrado e buche in strada San Lorenzo, Fratelli d’Italia Sanremo: «L’Amministrazione intervenga» - Riviera24

Sanremo. «A seguito di diverse segnalazioni e lamentele pervenuteci dagli abitanti di strada San Lorenzo, assieme ad alcuni componenti del direttivo Viabilità e Lavori pubblici di Fratelli d’Italia Sanremo, tra cui il presidente Alessandro Albiosi, ho effettuato un sopralluogo per verificare la reale condizione della strada, in particolare del tratto che va dal civico 8 al 32. E, in effetti, abbiamo potuto constatare che questa zona è caratterizzata da un forte degrado, determinato in particolare dalla mancanza di asfalto nell’area destinata alla sosta delle auto e dalla mancanza di un marciapiedi nell’area destinata al passaggio pedonale». A parlare è il portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo, Antonino Consiglio, che così continua: «Si tratta di un progetto realizzato circa una ventina di anni fa, che prevedeva una serie di parcheggi lato strada e un marciapiedi. La mancanza della copertura in asfalto di quest’area che delimita la carreggiata ha come conseguenza che il fondo in terra è un susseguirsi di avvallamenti e buche che l’erosione dell’acqua piovana ha trasformato in enormi e profonde pozzanghere. Inoltre, quando si verificano fenomeni temporaleschi molto intensi l’acqua, tracimando da queste pozzanghere, va a invadere sia la sede stradale che pedonale, mettendo a rischio la stabilità di auto e scooter oltre che la sicurezza dei passanti. Senza contare che l’acqua fangosa ristagnando in queste pozzanghere diventa un problema, oltre che di decoro, anche di igiene».

«Per di più, il fondo sterrato, sconnesso e dissestato – continuano gli esponenti di Fratelli d’Italia – rende sempre più difficile, a volte anche impossibile, parcheggiare lungo questa strada con grande disagio per i residenti che spesso, sia per tutelare la loro incolumità che per salvaguardare il loro mezzo, sono costretti a cercare un posteggio lontano dalla loro abitazione. Questo problema si protrae da troppo tempo ed oggi è diventato insostenibile».

«Chiediamo, anche a nome dei tanti residenti che hanno denunciato questa situazione, che l’Amministrazione, sino ad oggi latitante, intervenga quanto prima per ripristinare definitivamente il tratto in strada San Lorenzo, con il rifacimento del fondo, delle opere di regimazione delle acque e con la realizzazione di un marciapiedi: solo così – concludono – si potrà porre fine ad un disservizio, aggravato dalla pericolosità che comporta, che da troppo tempo subiscono i residenti e si potrà finalmente garantire loro di usufruire dei parcheggi e di percorrere a piedi questo tratto di strada senza mettere a rischio la propria incolumità».