Davide Devenuto ospite di Casa Sanremo

Sanremo. Lunedì 31 gennaio Davide Devenuto e Francesco Lasaponara, rispettivamente presidente e vicepresidente del network solidale Lab00 Onlus, sono stati ospiti dell’evento organizzato da The Map Report nella Club House di Casa Sanremo, in onda sul canale The Map Report Sky 513. Un incontro per immaginare un futuro più solidale e sostenibile del nostro Paese con Giuseppe Ambrosio Chairman di Ambrosio Audit UK Monaco Italia e Armando Lanza dell’omonima galleria d’arte di Forte dei Marmi.

Il dialogo tra i partecipanti ha permesso di approfondire attraverso differenti esperienze e background professionali l’importanza che l’impegno solidale rappresenta per il nostro Paese, soprattutto alla luce del periodo pandemico che stiamo condividendo. Punto focale della discussione è stata l’importanza attribuita alla gestione e allocazione delle risorse, indispensabile per sfruttare al massimo l’impegno nel sociale di ognuno.

Davide Devenuto, presidente di Lab00 Onlus e fondatore del progetto pilota Spesasospesa.org, commenta: «I risultati ottenuti in meno di due anni dalla nascita del progetto SpesaSospesa.org sono la risposta alla grande crescita che il mondo della solidarietà sta affrontando nel nostro Paese. Secondo il nuovo Food Sustainability Index infatti l’Italia è al primo posto per le azioni intraprese nella lotta contro lo spreco alimentare. Ad oggi grazie al sostegno di cittadini, enti non profit e aziende SpesaSospesa.org ha raccolto e distribuito oltre 1.100.00 beni di prima necessità alimentari e non alimentari».

SpesaSospesa.org è un progetto di solidarietà circolare nato nel 2020 per sostenere persone in difficoltà. Un modello virtuoso e sostenibile, ideato da Lab00 Onlus che, grazie alla piattaforma digitale Regusto, permette di gestire le transazioni di beni di prima necessità garantendo la massima trasparenza e tracciabilità dei flussi. Attraverso la piattaforma Regusto, le aziende possono donare o vendere ad un prezzo sociale beni di prima necessità. I privati possono contribuire con donazioni in denaro destinate all’acquisto dei beni. Nei territori gli enti non profit, le associazioni e i volontari sono coinvolti come hub logistici per la raccolta e distribuzione alle famiglie dei beni di prima necessità. Ad oggi l’iniziativa ha coinvolto partner istituzionali come le amministrazioni di 25 comuni italiani che hanno conferito il patrocinio al progetto. A gennaio 2022 sono stati raccolti circa 1.000.000 di euro e i pasti distribuiti sono stati oltre 1.100.000. Sono state transate 739 tonnellate tra alimenti e beni di prima necessità consegnati direttamente a chi ne ha più bisogno e sono state risparmiate oltre 112 tonnellate di CO2.