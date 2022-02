Sanremo. Dopo aver conquistato la semifinale degli Australia Open solamente pochi giorni fa, il tennista italiano Matteo Berrettini, classe 1996, è stato ospite durante il primo appuntamento del 72° Festival di Sanremo.

«É un’emozione veramente forte essere qui, però non ho la racchetta e non mi sento a mio agio», ha affermato il tennista che parlando della sua esperienza nella terra dei canguri ha dichiarato: «Purtroppo mi hanno battuto, ma spero di superarli. Il pubblico lì non era come quello che c’è qui», ha affermato il giovane, facendo riferimento ai fischi ricevuti dai sostenitore del rivale durante il game contro Gael Monfils.

Siparietto tra il giovane tennista romano e Fiorello, che ha raccontato di quando, più di trent’anni fa, si era allenato con il padre di Berrettini, invitando tutti a praticare questo sport, sua grande passione da sempre.

Prossimo appuntamento per il numero 6 nel ranking Atp sarà a Rio De Janeiro per il Rio Open dal 12 al 20 febbraio.