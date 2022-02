Da TikTok a Sanremo 2022, Matteo Romano debutta sul palco dell’Ariston con “Virale”: «Ho realizzato un sogno»

Sanremo. «Ho cercato di abbracciare e gestire al meglio l’emozione e di portare più grinta possibile. Ero molto emozionato, ma non terrorizzato. Ero molto gasato e all’inizio mi tremavano un p0′ le mani ma poi ho cercato di portare il meglio di me. “Virale” è un brano che porta grinta e presenza scenica. Sono convinto del brano che porto, a cui tengo tanto, perché, secondo me, può rappresentarmi nel modo migliore» – dice Matteo Romano che ha debuttato ieri sera alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con “Virale” – «Ci sono stati momenti fuori onda che mi hanno gasato, come quando Laura Pausini mi ha chiesto di fare un video con lei, per me è stato emozionante. E’ stata una bella esperienza che mi ha fatto entrare nel mood giusto prima di esibirmi».

Matteo Romano è approdato tra i Big grazie a Sanremo Giovani, che ha vinto con “Testa e croce”, ma è stato lanciato dal social TikTok, dove ha spopolato con il brano “Concedimi”. «Mi ha riempito di entusiasmo l’idea di poter salire sullo stesso palco sul quale si esibiscono artisti incredibili. E’ stato un percorso molto veloce ma molto naturale, super repentino, partito dai social, che per me è stata una piattaforma di lancio. Sento di aver lavorato tanto nell’ultimo anno. Dopo aver ottenuto un contratto discografico ho pubblicato il singolo “Casa di specchi”, ho aperto i concerti di Emma e poi ho preparato il brano per Sanremo Giovani. Quando ho firmato contratto discografico ho detto subito che il mio sogno sarebbe stato di arrivare a Sanremo e così ho lavorato in visione di questa esperienza. L’esperienza di quest’estate ai concerti di apertura di Emma mi ha permesso di prendere coscienza. Dopo la vittoria di Sanremo Giovani mi sono preparato al massimo e ho fatto molte lezioni di presenza scenica perché volevo essere potente. Il pezzo porta una presenza grintosa, svolevo mostrare che dietro a TikTok c’è molto di più. Ci tengo tanto a fare bene, sono un po’ perfezionista e ci tenevo a essere pronto» – afferma.

Il giovane cantante ha aperto durante l’estate i concerti di Emma Marrone contro la quale gareggia a Sanremo 2022: «E’ stato surreale, quest’estate aprivo i concerti di Emma e ieri eravamo uno dietro all’altro nella scaletta, è una situazione sicuramente di stimolo. Emma è un’artista a 360° gradi: ha fatto un film, è una cantante pazzesca e ha doti interpretative non da poco, sono contento di condividere questa esperienza con lei ed è bello vedere che un’artista della sua esperienza è contenta per un artista come me che è al debutto. Abbiamo avuto modo di rivederci, è stato molto bello e ci siamo fatti forza a vicenda, io con la mia ingenuità ed Emma con la sua esperienza. E’ bello vedere dei volti noti che mi aiutano a tranquillizzarmi e che le generazioni più grandi sono aperte verso le generazioni più giovani».

E’ il primo cuneese a partecipare al Festival di Sanremo: «Non sono più a Cuneo da quattro mesi ma è sempre stata la mia realtà e sono felice che mi appoggi».

Il 19enne nella serata delle cover con l’aiuto di Malika Ayane canterà “Your song” di Elton John: «La scelta del brano è stata dettata dal fatto che ci tenevo a portare qualcosa che c’entrasse con il mio percorso. Voglio omaggiare Elton John facendo il brano a modo mio ma mantenendo al contempo lo stile con cui l’ha scritta Elton. Volevo differenziarmi dal resto dei partecipanti e farmi vedere un po’ di più rispetto agli altri Big che sono conosciuti, ma mi rispecchio molto anche nell’artista, visto che anche lui suona il pianoforte ed è un cantautore. “Your song” è una delle canzone più conosciute e ricercate per la sua semplicità, apprezzo che parli di amore in modo così innocente e ingenuo. Pensavo potesse essere una scelta coerente con il mio percorso e da sé è venuta la scelta di Malika Ayane perché ha una voce pazzesca e perché con la sua sensibilità poteva essere l’artista giusta per aiutarmi in questo brano e in una situazione del genere. Spero sia un momento speciale e spero di vivere al massimo l’intimità che si può creare durante l’esibizione. E’ un omaggio che voglio fare rimanendo sempre me stesso» – svela.