Da Sanremo al Teatro Camploy, il Sultanato dello Swing si raduna a Verona - Riviera24

Sanremo. Il Sultanato dello Swing – originale movimento artistico fondato nel 2008 dal musicista sanremese Freddy Colt – si prepara a celebrare un suo nuovo evento di alto profilo. Dopo i primi due raduni nazionali tenuti a Sanremo “Capitale dello Swing” nel 2009 e nel 2014, il terzo “Swing Divan” è stato fissato per il prossimo 17 marzo ma si terrà a Verona, ospitato nel Teatro Camploy.

Il Sultano e la sua orchestra “Swing Kids” al completo si trasferiranno dunque in Veneto per dar luogo ad un originale spettacolo musicale, dal sapore orientaleggiante e dedicato alla lunga tradizione swing italica che parte da Pippo Barzizza e Natalino Otto e giunge a Buscaglione, Luttazzi ed Arigliano. Trattandosi di un raduno nazionale, all’orchestra si abbineranno cantanti e solisti di varia provenienza, ovviamente membri del Sultanato e insigniti di cariche altisonanti: tra gli altri sono annunciati i cantanti Massimo Altomare, Stefano Torre e Vanessa Tagliabue Yorke, il trombonista e chef d’orchestra Mauro Ottolini, il clarinettista Marco Pasetto, il violinista Francesco Giorgi, oltre ad interventi dei critici musicali Enrico de Angelis e Giampaolo Rizzetto e dell’annunciatore Roberto Berlini. Ma grande attesa vi è pure per l’ospite d’onore della serata: la virtuosissima cantante Petra Magoni.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Studi “Stan Kenton” in collaborazione con “Casa Shakespeare”, è sostenuta dal Comune di Verona. Ha ottenuto inoltre il patrocinio del Gran Visir del Sultanato, il maestro Stefano Bollani, e della Fondazione “Lelio Luttazzi” di Roma.