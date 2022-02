Covid, Toti: «In Liguria in arrivo 25mila dosi di Novavax» - Riviera24

Genova. «Vorrei rassicurare i consiglieri della Lega Garibaldi e Brunetto sull’arrivo in Liguria del nuovo vaccino proteico Novavax: come abbiamo già comunicato da alcuni giorni, nella nostra regione ne arriveranno 25mila dosi per procedere con le vaccinazioni. Ritengo indispensabile precisare che questo come gli altri vaccini anti Covid vengono acquistati dalla Struttura Commissariale del Generale Figliuolo e certamente non possono essere ‘reperiti’ su un mercato ‘parallelo’ da parte delle singole Regioni. Un meccanismo che, dopo due anni di pandemia e oltre un anno di campagna vaccinale, ritengo dovrebbe essere noto, soprattutto a coloro che ricoprono incarichi di rappresentanza dei cittadini. Regione Liguria procederà con l’utilizzo del nuovo vaccino non appena ci verrà consegnato, secondo le precise indicazioni fornite attraverso le circolari ministeriali».

Così dice il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’interrogazione annunciata dai consiglieri leghisti.