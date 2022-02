Covid, il presidente della Regione Liguria visita il punto tamponi di Asl1 a Sanremo - Riviera24

Sanremo. Visita oggi pomeriggio del presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti al punto tamponi allestito dalla Asl1 a Sanremo in occasione del Festival, per garantire l’attività di screening agli artisti e agli addetti ai lavori, sottoposti obbligatoriamente al tampone ogni 48 ore. Ad accompagnare il governatore, il direttore generale di Asl1 Silvio Falco e il direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’azienda sanitaria Stefano Ferlito, responsabile del centro, che garantisce l’esecuzione di circa 400 tamponi al giorno.

«Siamo in un centro tamponi straordinariamente efficace – ha affermato Toti – che è stato allestito dalla nostra Asl1 e garantisce la sicurezza a tutta la macchina del Festival. Non siamo ancora alla normalità ma siamo sulla strada giusta: se ci ricordiamo l’anno scorso con gli artisti chiusi in albergo, i ristoranti e i bar chiusi e la gente in quarantena, quest’anno assistiamo ad una kermesse molto diversa, che ci consente di guardare al futuro con serenità e di tornare a promuovere la nostra straordinaria Liguria con i nostri spot, i nostri prodotti, con Casa Sanremo e con tutte le altre iniziative di marketing territoriale che valgono per noi molti milioni di euro, molti posti di lavoro e molte opportunità. Dopodiché, vinca il migliore, noi tifiamo Liguria e tutti i cantanti in gara corrono per la nostra terra».