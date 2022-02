Imperia. Rinviata a data da destinarsi An Brescia-Rari Nantes Imperia.

A seguito della richiesta di An Brescia per alcune positività emerse nel gruppo squadra, la partita, di domenica 20 febbraio, valida per il campionato di serie A2 femminile tra AN Brescia e R. N. Imperia è stata rinviata.