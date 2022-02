Corso Texa al Marconi di Imperia: la diagnosi computerizzata in aiuto ai futuri meccanici - Riviera24

Imperia. Venerdì 4 febbraio gli alunni della IV A meccanica del Marconi si sono spostati presso l’Autofficina Fiat Frat.lli Basso di via Garessio ad Imperia per approfondire i nuovi programmi di diagnostica Texa utilizzati nella revisione e nella calibrazione dei dispositivi Advanced Driver Assistance System (ADAS).

La sigla ADAS racchiude tutti i sistemi per la guida assistita già presenti su alcune vetture e obbligatori dal 2022 sulle auto di nuova omologazione (regolamento EU 2019/2144). Tra questi sistemi troviamo, nello specifico: il controllo anticollisione adattativo, Automatic Cruise Control (ACC), in grado di regolare la velocità del veicolo considerando condizioni di traffico e distanza dalle altre vetture; il dispositivo di frenata di emergenza, Automatic Emergency Braking (AEB), che assiste l’autista nella frenata di emergenza in presenza di altri veicoli, ciclisti o pedoni; i dispositivi che rilevano la stanchezza del conducente; i sistemi che lo avvisano di un pericolo di collisione e per il monitoraggio degli angoli ciechi della vettura; i nuovi sensori per il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Systems, LKS) e infine quelli per il riconoscimento della segnaletica stradale. Questi nuovi equipaggiamenti, basati sulle tecnologie ottiche e radar, sono fondamentali nella prevenzione degli incidenti ma necessitano di controlli e di regolazioni in fase di manutenzione e riparazione per mantenere inalterate le proprie prestazioni.

Dopo una breve introduzione sul quadro normativo, l’istruttore Max Parente della ditta Carini Srl ha tenuto una lezione sulla manutenzione di questi dispositivi mediante gli strumenti di diagnostica presenti nell’Autofficina Basso. In particolare è stato illustrato il sistema RCCS 3 con Monitor di Texa, basato sull’utilizzo di un monitor collegato al computer di diagnostica IDC5 e da un sistema di riconoscimento ottico del veicolo. Questa nuova soluzione utilizza uno schermo HD da 75 pollici per visualizzare, rispettando il rapporto di proporzione 1:1 senza deformazioni, i pannelli di calibrazione per la messa a punto di radar, lidar, telecamere e sensori in un’unica operazione. Una volta riconosciuti i pannelli, che appaiono ai non addetti ai lavori come sfondi bianchi o neri con pallini di colore opposto, la vettura viene codificata nell’ambiente virtuale 3D del computer di bordo che provvede, sotto la guida del meccanico, alla regolazione dei parametri di funzionamento.

L’approccio didattico learning by doing (imparare facendo) e l’immersione diretta nel contesto lavorativo reale, assieme allo studio dei manuali tecnici acquistati all’inizio dell’anno, sono i punti di forza del progetto TEXA, organizzato nella parte didattica teorica e pratica rispettivamente dai professori Luca Agrati e Olipjon Nuraj, dall’assistente tecnico Santino Barresi nella gestione del laboratorio officina e nella parte amministrativa dall’assistente tecnico Cristina Chiappori. L’obiettivo principale è garantire agli studenti una formazione di qualità nelle moderne tecniche di diagnostica e la possibilità di certificare correttamente i moderni apparati di sicurezza alla guida. Inoltre questo corso introduce i futuri meccanici alle tecnologie che verranno sviluppate nelle vetture a guida automatica, già presenti tra i prodotti di categoria elevata di alcune case automobilistiche. La disponibilità e la puntuale collaborazione dell’Autofficina Fiat di Marco e Roberto Basso sono un valore aggiunto prezioso perché consentono agli studenti del Marconi di vedere come le tecnologie moderne vengono applicate nelle realtà della nostra zona.

Questo risultato sottolinea come la linea del dirigente Luca Ronco sia soprattutto indirizzata a riconnettere il mondo della scuola e dell’impresa per assicurare un effettivo sbocco lavorativo ai diplomati del Marconi sul territorio in posizioni altamente specializzate e con elevato valore aggiunto. Con questo percorso Pcto l’IIS G. Marconi sta portando avanti l’idea di una formazione tecnologica per il futuro, un percorso di crescita personale responsabile per una nuova generazione di professionisti.