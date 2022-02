Corso professionale di bagnino di salvataggio a Imperia, Sanremo e Bordighera

Imperia. Il Centro di formazione Aquamica e la Società Nazionale di Salvamento comunicano l’inizio dei corsi per conseguire il brevetto di Bagnino di Salvataggio. I corsi si svolgeranno nelle piscine di Imperia, Sanremo e Bordighera, per la parte teorica in videoconferenza e con studio autonomo sul portale Salvamento, mentre la parte pratica avrà frequenza bisettimanale con le lezioni in piscina e proseguirà con le lezioni in mare di voga.

Nelle lezioni teoriche e pratiche gli allievi apprenderanno le tecniche di salvataggio ed intervento in caso di necessità in incidenti acquatici, le manovre di trasporto di un pericolante, la voga col pattino, il primo soccorso con defibrillatore e l’approccio ad un traumatizzato in acqua. Terminato il percorso verrà effettuato un esame teorico pratico alla presenza della Guardia Costiera e del medico.

I futuri bagnini potranno successivamente migliorare le proprie conoscenze frequentando i corsi di specializzazione: nell’uso dell’ossigeno durante le operazioni di soccorso, nell’uso della tavola di salvataggio e del salvataggio con moto d’acqua. Informazioni ed iscrizioni: aquamica.asd@gmail.com – 3922984850.