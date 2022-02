Coronavirus, 217 nuovi positivi in provincia di Imperia

Genova. Sono 1.637 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 15.515 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici rapidi. In provincia di Imperia sono 217 i nuovi positivi, 3.659 i casi totali, 96 gli ospedalizzati, 3 in terapia intensiva, e 780 le sorveglianze attive.

Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata:

Imperia (Asl 1): 217

Savona (Asl 2): 317

Genova: 879, di cui:

• Asl 3: 678

• Asl 4: 201

La Spezia (Asl 5): 222

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2.

Il bollettino.