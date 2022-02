Consiglio comunale, il Gruppo Consiliare Lega Ventimiglia: «Crediamo che il presidente Spinosi si sia limitato a porre in votazione un atto» - Riviera24

Ventimiglia. Il gruppo consiliare della Lega Ventimiglia esprime il suo sostegno ad Andrea Spinosi, presidente del Consiglio Comunale di Ventimiglia, che nella seduta di ieri è stato accusato di tenere un comportamento illegittimo nella decisione di porre in votazione la delibera all’ordine del giorno dell’assise cittadina.

«Crediamo che il presidente Spinosi si sia limitato, conformemente alle sue prerogative, a porre in votazione un atto, senza entrare nel merito del suo contenuto come è giusto per il ruolo super partes che ricopre. Peraltro tale decisione è avvenuta previa consultazione con gli organi prefettizi. Si può essere d’accordo o meno con la decisione assunta ma il presidente rappresenta tutto il Consiglio comunale che è l’organo di massima rappresentanza dei cittadini ventimigliesi e garanzia del dibattito democratico della città e, come tale, va sempre rispettato. Cogliamo l’occasione per salutare il collega Alberto Ballestra che si è dimesso dal ruolo di consigliere comunale, ruolo che ha ricoperto con determinazione e professionalità e diamo il benvenuto al consigliere subentrante Valeria Grani augurandole buon lavoro» – dice il Gruppo Consiliare Lega Ventimiglia.