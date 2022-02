Consiglio comunale, approvato il bilancio previsionale. Scajola conferma la sua ricandidatura - Riviera24

Imperia. In seguito alla presentazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, avvenuta durante l’ultimo consiglio del 28 febbraio, questa sera è stata discussa la sua approvazione.

Successivamente all’introduzione delle sue specifiche da parte dell’assessore Giribaldi, gli esponenti della minoranza hanno espresso i propri dubbi e perplessità. Il consigliere di minoranza Fabrizio Risso ha chiesto rassicurazioni sulla collocazione del bio digestore e la sua tariffa mentre il consigliere Guido Abbo è intervenuto sulla gestione dei rifiuti «l’amministrazione dello”stucco e pittura”, dove si fanno cose senza crederci fino in fondo, come la ciclabile così come il porta-a-porta. Sul bilancio corrente ci sono punti che sono una vera e propria campagna elettorale come gli asfalti per esempio».

Non concorde ovviamente la maggioranza «Con lavori finanziati per 130 milioni di euro non come si può parlare di “stucco e pittura”? Si tratta di lavori che hanno cambiato e cambieranno il volto della città e basta uscire di strada per vederlo» ha replicato l’assessore Giribaldi poco prima della votazione che ha approvato il bilancio preventivo.

A seguito dell’intervento del consigliere di minoranza Guido Abbo, che ha affermato come chi sieda in consiglio oggi “si faccia comandare” è intervenuto il sindaco Claudio Scajola: «Sono molto soddisfatto di questo bilancio e voglio ringraziare la mia squadra di assessori di cui sono orgoglioso. Loro sono i protagonisti insieme ai consiglieri comunali e hanno permesso a Imperia di crescere. Noi abbiamo risanato il bilancio del comune dopo che la corte dei conti per diversi anni lo aveva contestato. Io ho già dichiarato che il prossimo anno mi candido, non ho paura. La democrazia è mettere insieme persone che vadano dietro a chi pensano possa avere le qualità corrette».