Con "Lettere al padre" la giovane Valentina Guglielmi racconta la "sua" Soldano - Riviera24

Soldano. Si chiama “Lettere al padre” l’ultimo libro pubblicato dalla scrittrice Valentina Guglielmi, 30 anni. Un volume di poesie all’interno del quale si fa riferimento ad un senso più ampio della vita, riconducibile all’importanza degli antenati e a tutte le figure del passato che hanno contribuito a farci ottenere tutto ciò che ora possediamo.

Il libro affronta due differenti fasi della vita: la prima è legata alla fanciullezza rappresentata da un giovane contadino immerso nella vita bucolica, mentre nella seconda parte viene affrontata l’importanza dell’età adulta, della maturità e del dolore sancito dalla perdita di persone care.

Quest’ultima composizione, pubblicata dopo il successo di “Ossimoro vivente” e “Le cinque stagioni” ottenuto nel 2019, nasce dall’osservazione delle azioni quotidiane con un’ottica differente dove tutto può essere inteso come poesia.

Il libro trae ispirazione dalla vita rurale tipica dell’entroterra ligure e, in particolare, alla località Pini di Soldano, luogo in cui la scrittrice lavora per mandare avanti l’attività vitivinicola di famiglia.

«Ad oggi la poesia viene collegata alla scuola e interpretata come qualcosa di distante da noi, ma in realtà può essere estesa al mondo che ci circonda e bisogna riconoscerne l’importanza. La pubblicazione di questo libro è un sogno che si realizza. A chi ha la passione per la scrittura consiglio di essere coraggiosi e di provarci sempre, anche quando si mettono in discussione le proprie capacità», afferma Valentina Guglielmi e aggiunge: «La pandemia ha contribuito molto alla composizione di questo libro, una delle ultime poesie è dedicata a mia nonna e all’impossibilità di rivolgerle un ultimo saluto a causa della situazione Covid-19».

Il libro è stato pubblicato da Eretica edizioni ed è disponibile su Amazon, Mondadori e al seguente link:https://www.ereticaedizioni.it/prodotto/valentina-guglielmi-lettere-al-padre/