Commissione antimafia, M5s Liguria: «E' stato fatto un lavoro prezioso» - Riviera24

Genova. «Nella precedente legislatura, come M5S abbiamo fortemente voluto l’istituzione della Commissione permanente antimafia. Il lavoro fatto in questo ultimo anno certifica che stiamo andando nella direzione giusta: monitorare e vigilare sulla legalità in una Regione che vanta il porto più importante del Mediterraneo è vitale per intercettare le infiltrazioni mafiose, male assoluto in grado di inserirsi nel tessuto produttivo e sociale delle comunità soprattutto nei momenti di crisi o durante le emergenze». Lo dichiarano i consiglieri regionali del M5S Fabio Tosi e Paolo Ugolini, che poi ricordano: «Dal crollo del Ponte Morandi nell’agosto del 2018 alla terribile mareggiata che ha colpito la nostra regione pochi mesi dopo, abbiamo avuto la prova tangibile del rischio che si corre quando si abbassa la guardia. Nella sola Rapallo, per fare un esempio purtroppo noto, al fine di rimuovere le oltre 300 imbarcazioni che la mareggiata lasciò sul fondale del Golfo cittadino si è subito palesato il rischio dell’infiltrazione camorristica, che aveva immediatamente fiutato l’opportunità di lucrare con lo smaltimento dei rifiuti pericolosi».

«Questa Commissione è dunque vitale per vigilare sulla legalità e sui rischi che potremmo correre se non ci fosse. Chiaramente non abbiamo i poteri della Commissione antimafia parlamentare, ma sono convinto che il lavoro fatto in questo primo anno porterà i suoi frutti nei prossimi anni, grazie anche alla collaborazione con le direzioni antimafia e i Prefetti» – sottolineano.

«Teniamo alta la guardia: la criminalità organizzata può essere ovunque ed è il motivo per cui abbiamo l’obbligo di rafforzare i controlli e gli strumenti a nostra disposizione. Penso ad esempio al codice degli appalti, ai controlli paesaggistici e ai certificati Antimafia, che in passato qualcuno in passato improvvidamente aveva suggerito di eliminare con un “via tutto”», concludono i pentastellati.