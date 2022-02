Code e rallentamenti sulla rete autostradale ligure - Riviera24

Genova. Mattinata di traffico e rallentamenti sulla rete autostradale ligure.

In particolare, come riportato da Genova24.it, si sono registrati tre chilometri di coda sulla A12, tra Recco e Chiavari, in direzione Livorno, per lavori. Coda anche sulla A26, tra Ovada e Masone, in direzione Genova, sempre per lavori.

Inoltre si ricorda che l’uscita di Genova Pra’, in direzione Ventimiglia, è chiusa al traffico per lavori fino alle 6 di lunedì 14 febbraio. Chiusa al traffico anche l’uscita di Genova Pegli, sempre in direzione Ventimiglia, fino alle 6 di lunedì 14 febbraio, anche in questo caso per lavori.