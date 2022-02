Cittadina ucraina a Sanremo: «In Europa dicono che Putin è un pazzo aggressore, ma sta salvando persone da genocidio»

Sanremo. Vive lontana dalla sua terra da vent’anni, ma ha le idee chiare Natalia Marchenko, originaria di Donetsk e residente a Sanremo, dove lavora: «In Europa i media dicono quello che “devono” dire, facendo passare Vladimir Putin per un pazzo aggressore – dichiara – Invece sta semplicemente e anche finalmente, direi, salvando le persone che da otto lunghissimi anni stanno subendo l’oppressione: un vero e proprio genocidio, con continui bombardamenti da parte dell’esercito ucraino».

Secondo Marchenko «nessuno si è mai interessato, perché finché a uccidere è l’America, la “portatrice della pace”, tutto è concesso». «Se invece a lanciare i missili è Putin – aggiunge – Allora diventa subito un mostro. Direi che ha aspettato anche troppo, Putin».

Parole durissime, quelle della donna, che fanno riflettere chi non ha vissuto la ribellione di un popolo: «Noi, a Donetsk, aspettavamo il suo intervento ogni santo giorno con la speranza che finalmente ci potesse liberare dall’esercito di Kiev e i loro continui attacchi verso i civili – racconta. Il giardino di mia madre è pieno di frammenti di proiettili di ogni genere. La casa della vicina è stata rasa al suolo. L’Ucraina ha tagliato ogni rapporto con Donetsk già da diversi anni: non c’è commercio, non ci sono pensioni, niente di niente, ma continua a insistere che la terra appartiene a loro. La terra è di chi vive e lavora su questa terra: è del popolo, della gente, e se tu che governi la maltratti, emargini e spremi fino all’ultima goccia, allora le persone si ribellano: fanno il referendum di indipendenza e non vogliono più avere a che fare con un governo del genere. Ma questo non lo dicono, dicono solo che Putin vuole conquistare l’Ucraina».

«Prima della guerra andavo spesso a trovare i miei genitori – Conclude Natalia Marchenko -. A Donetsk c’era un aeroporto incredibile, costruito per gli europei di calcio e distrutto nelle prime settimane di guerra dall’esercito ucraino: era un aeroporto civile. Ora, però, si lamentano che Putin spara sulle basi militari ucraine».