Cinghiale in mare, carabinieri forestali lo cercano a largo di Sanremo

Sanremo. Ricerche a largo di Sanremo per un cinghiale avvistato ieri mentre nuotava nella zona tra Porto Vecchio e Portosole. Oggi, a cercare l’ungolato, sono stati i carabinieri forestali che hanno operato insieme agli uomini della vigilanza regionale.

Sembra che l’animale sia solito scendere a valle percorrendo il greto di un torrente che sfocia in mare. Una volta individuato, il suino dovrà essere catturato e portato in un centro idoneo ad accoglierlo per evitare che venga abbattuto.

«E’ l’ennesimo fatto che dimostra come oramai la situazione cinghiali in Liguria sia completamente fuori controllo – affermano, in una nota, Gianluca Boeri presidente Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa delegato confederato -. Avvistamenti come questi sono all’ordine del giorno e costituiscono un serio problema e pericolo per i cittadini che da un momento all’altro, anche mentre svolgono semplici commissioni quotidiane in città, si trovano di fronte esemplari di cinghiali che circolano indisturbati».