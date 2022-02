Ciao Kiki, disperse a largo di Portosole le ceneri del meteorologo Pennellatore

Sanremo. Sarà per sempre cullato dal mare che tanto amava, Achille “Kiki” Pennellatore, le cui ceneri sono state disperse stamane a largo di Portosole.

Il noto e amato meteorologo, che per 40 anni ha informato pescatori e diportisti sulle condizioni meteo-marine dispensando i suoi bollettini “non ufficiali” (come li definiva) dalla torretta di Portosole, si è spento a 67 anni lo scorso 6 febbraio dopo una lunga malattia.

Alle 10, proprio dalla torretta dove si recava ogni giorno per scrutare il mare, la moglie Marisa, i figli Diego e Giada e i gli amici più intimi lo hanno accompagnato a bordo di alcune pilotine dell’approdo turistico. Sulle note di What’d I Say di Ray Charles, così come voluto dallo stesso Kiki, le sue ceneri sono state disperse in mare.