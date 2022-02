Sanremo. Commovente saluto al noto e amato meteorologo Achille “Kiki” Pennellatore a Portosole. Le imbarcazioni ormeggiate hanno suonato le sirene a lutto in ricordo del 67enne, morto in seguito a una lunga malattia, mentre un corteo funebre ha accompagnato il feretro che ha attraversato tutto il porto fino al punto della diga foranea. L’ultimo saluto è stato di fronte alla sua torretta che per tanti anni ha ospitato il suo servizio meteo. La salma di Kiki verrà poi portata alla Chiesa della Madonna della Costa dove sarà celebrato il funerale.

La redazione di Riviera24 parteciperà questo pomeriggio alla cerimonia funebre per Achille Pennellatore, prevista alle 15:30 presso il santuario della Madonna della Costa. Dato il sentimento di amicizia che ci legava a “Kiki”, collaboratore da anni del giornale con le sue previsioni della settimana, abbiamo convenuto di sospendere la pubblicazione delle notizie nella fascia oraria 14:30 – 16:30. Ci fermiamo temporaneamente per ricordare un amico sincero, salito in cielo troppo presto, a cui volevamo un mondo di bene. I lettori capiranno. La pubblicazione delle notizie riprenderà regolarmente a partire dalle 16:30. Grazie