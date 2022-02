Che tempo farà? L'aggiornamento meteo con Giovanni Nebbia - Riviera24

Imperia. «Buongiorno e buona domenica da Giovanni Nebbia. Sono qui per un breve flash di aggiornamento meteo su domani, lunedì 14 febbraio. Avremo infatti l’interessamento della prima perturbazione atlantica dopo quasi due mesi di siccità e anticiclone.

Le prime piogge prefrontali sono attualmente attese per la notte su domani, saranno deboli e non ben distribuite. Proseguendo la giornata avremo una maggiore strutturazione delle precipitazioni, anche se manterranno un leggero carattere di intermittenza in cui potranno comparire pause del tutto inaffidabili.

La parte più corposa del fronte è prevista transitare tra le 19:00 e le 22:00, periodo nel quale potremmo assistere alla comparsa di rovesci anche di una buona intensità e qualche possibile tuono. In montagna avremo neve a quote piuttosto elevate. Sul nostro versante sopra i 1000 metri, ma che in serata sotto i rovesci più consistenti potranno toccare gli 800 metri nell’entroterra più profondo.

Il vento vedrà questa componente di contrasto da un debole nord est in contrasto con un ostro libeccio che però terrà sufficientemente la forza per consentire un buon apporto pluviometrico. Sono attesi infatti (per ora) una cinquantina di millimetri circa con punte di 70. Gli accumuli saranno maggiormente concentrati tra pomeriggio e sera. Bene, per questo aggiornamento è tutto, ci leggiamo domani mattina col bollettino esteso e per i giorni a venire».

Nelle immagini: nella prima carta possiamo osservare le cumulate pluviometriche per ora previste fino alle 24:00 di domani, mentre nella seconda quelle nivologiche.