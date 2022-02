Imperia. «Buongiorno e buon inizio di settimana con le previsioni di Riviera24.it da Giovanni Nebbia. Ci siamo lasciati venerdì scorso con un accenno a del possibile maestrale in sfondamento per la giornata di oggi e nel passare delle ore sono venute in evidenza nuove conferme dai calcoli della modellistica numerica.

Infatti, a partire dalle ore centrali di oggi, si attiverà una forte componente di vento da nord ovest, che nascerà dal botta e risposta tra alta pressione e le depressioni tempestose che stanno interessando il nord Europa. Come si evince dalla carta dei venti in raffica allegata qui sotto (riferita alle ore 14:00 di oggi), nelle immediate ore del dopo pranzo, forti colpi di vento con possibili spunti di burrasca andranno ad interessare principalmente l’entroterra, ma incanalandosi per le valli potranno trovare sbocchi su alcune porzioni di costa accelerando ulteriormente.

Punte possibili di tempesta ai piedi delle montagne dell’alta valle Tanaro e sui crinali montuosi. Il mare verrà sferzato da burrasca forte di mistral/ponente e sarà costretto a rispondere portandosi dall’attuale stato di poco mosso a quello di molto mosso con onda da sud ovest. Il vento diverrà compresso e si scalderà progressivamente in caduta dai monti, quindi si potrebbero sperimentare temperature superiori ai 20 °C, anche se non è chiarissimo il quadro termico.

Tutto questo andrà lentamente a scadere dopo le 17:00, ma si trascinerà progressivamente calando fin verso la tarda serata. Nel mezzo del tutto ci potranno pure esserci dei rapidi rovesci in transito da monte (dove potrebbero essere nevosi) a mare, ma questa è una previsione pressoché impossibile da fare, ve la lascio come notizia a margine».

Martedì 22

«Si darà pace il vento e torneremo ad un regime di brezza variabile in direzione, il mare andrà in scaduta portandosi progressivamente sul poco mosso. Le temperature si stabilizzeranno e saranno sempre superiori alle medie del periodo, con un po’ di fresco al mattino nell’entroterra. Cielo sereno».

Mercoledì 23

«Prosegue la calma di vento che diverrà debolmente orientale avanzando le ore del pomeriggio. Cielo sereno, temperature stazionarie e mare quasi calmo».

Giovedì 24

«Comparsa di velature o di qualche nuvola a media quota legate al lontano approccio di un fronte freddo atlantico che tenterà maldestramente di animare il nostro tempo per il 26. Vento di brezza dai quadranti orientali con un piccolo rinforzo pomeridiano sulle coste. Mare tra il quasi calmo ed il poco mosso e temperature in lieve diminuzione».

Tendenza per venerdì 25

«Iniziano i richiami meridionali generati all’avvicinarsi del fronte atlantico che domani potrebbe portare qualche sgocciolio sul centro levante. Probabile comparsa di nuvole basse. Temperature stazionarie con venti da sud ovest senza eccessi. Mare stazionario. Mi scuso per la lungaggine del bollettino, ma quando c’è qualche notizia che merita bisogna dilatarsi un po’… Un caro saluto a tutte le lettrici ed i lettori, a venerdì!».