Che tempo farà? Il meteo della settimana di Giovanni Nebbia - Riviera24

Imperia. «Non è facile iniziare il bollettino di quest’oggi, Achille ci ha lasciato un vuoto non colmabile, una depressione permanente per dirla in gergo meteo. Sarà quindi in sua memoria che da oggi in avanti darò il mio contributo a questo servizio, cercando doppiamente di ripagarlo nella fiducia che mi aveva concesso. Grazie Kiki». E’ nel ricordo del compianto Pennellatore che riprendiamo questa sera l’appuntamento con le previsioni della settimana di Giovanni Nebbia.

«Giornata trascorsa sotto il segno di un cielo sereno, con una mattina leggermente più fresca grazie ad un discreto irraggiamento notturno. Un fronte freddo tra ieri e la notte si era addossato sulle Alpi, portando nevicate in Svizzera ed Austria, ma anche su parte della Valle d’Aosta e Trentino settentrionale. Il suo avanzare ha generato uno sbalzo di pressione che ci ha consegnato correnti settentrionali in grado di spazzare via le nuvole, regalandoci l’azzurro con forse qualche velatura molto alta.

Il vento da nord se ne starà arginato da capo mele, increspando giusto il mare che ora risulta quasi mosso e che andrà progressivamente scadendo. Le temperature sono e saranno in leggera risalita per stabilizzarsi in attesa di un calo tra giovedì e venerdì».

Martedì 8

«Giornata caratterizzata da ampi spazi di sereno che dal pomeriggio vedrà un aumento del vento dai quadranti sud occidentali principalmente percepibile sulla linea di costa, ma senza esagerazioni. Dalla serata potrebbero iniziare ad osservarsi accumuli di umidità verso le montagne presagendo ad un mercoledì con la possibile presenza di nuvole basse, che sarà più concreta sul centro della regione. Il mare va calmandosi. Temperature stazionarie».

Mercoledì 9

«Continua la presenza del vento da libeccio, con lievi rinforzi a tratti nel pomeriggio sulla linea di costa. Mare in lieve crescita serale, tenterà di raggiungere il mosso soprattutto verso il confine di stato, ma senza grandi successi. Temperature grossomodo stazionarie».

(In foto una carta del tempo riferita alle ore 00:00 di mercoledì 9/2.

Possiamo notare il ritorno spavaldo dell’alta pressione che posizionerà i suoi massimi proprio sull’arco alpino nord occidentale.

Inutile sottolineare che questo disegno rappresenta la perfetta situazione perdurante di blocco della circolazione, fatto che terrà -purtroppo- le precipitazioni lontane dai nostri lidi ancora per molto tempo)

Giovedì 10

«Rimarremo in un contesto di correnti sud occidentali, ma con una forza ridotta rispetto a ieri. Possibile presenza di nuvole basse marittimo costiere in dissoluzione durante l’avanzare della mattinata. Mare in scaduta e temperature in lieve diminuzione dalla serata».

Tendenza per venerdì 11

«Possibile presenza di velature nel cielo o nuvole basse, vento in via di attenuazione, mare tra il poco mosso ed il quasi calmo. Temperature stazionarie. Bene, per oggi da Riviera24 è tutto, ma soprattutto: ‘mai troppo zelo…’».