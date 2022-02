Imperia. «Buongiorno e bentrovati con il meteo di Riviera24, in questo lunedì che segna la fine dell’inverno meteorologico, da domani saremo in primavera. Una stagione che è stata sterile e sottotono per noi abitanti del nord ovest, con un grande deficit pluviometrico e nivologico, che se non verrà colmato dalla primavera, potrà generare non pochi problemi all’approvvigionamento idrico necessario per superare la stagione estiva.

Si è aperta all’insegna del Sole questa settimana, con un vento moderato che nelle ore centrali è ruotato da sud ovest, dove rimarrà fino a metà della nottata su domani, quando lo ritroveremo nuovamente dai quadranti settentrionali. Esso sarà nuovamente responsabile di una seconda avvezione fredda che porterà le temperature ad avere un repentino calo.

Il mare oggi tenderà a calmarsi, all’estremo ponente della provincia è già così, mentre ancora un po’ d’onda è residua sul dianese. Le temperature sono state in risalita oggi, domani avremo un repentino calo per l’afflusso di aria piuttosto fredda da nord est».

Martedì 1/03

«Torna a farsi sentire la tramontana e, anche se il grosso in terra verrà arginato dal capo mele, sul mare, tangenzialmente alla costa, potrà essere burrascosa, soprattutto da Sanremo verso ovest nelle prime ore del mattino della giornata. Successivamente tenderà a calmarsi un poco, ma non mollerà la presa fino a tardo pomeriggio. Qualche raffica potrebbe comunque interessare le parti interne, ma senza eccessi.

Il mare crescerà da est e lo troveremo mosso da San Lorenzo verso il confine di stato. Temperature in calo e cielo che potrebbe essere nuvoloso sui contrafforti del ponente estremo in mattinata. Non si escludono possibili piovaschi da quelle parti, così come sui versanti padani dove potranno esserci deboli nevicate a quote collinari».

Mercoledì 2

«Si inserirà nel contesto meteo un indebolimento del campo di pressione a causa dell’arrivo di un fronte freddo da nord ovest, che sarà sterile per noi, ma che potrà portare a causa del richiamo meridionale deboli piogge sul ramo di levante della regione.

Noi le dovremmo vedere transitare a poche miglia dalla costa. Il cielo sarà quindi probabilmente nuvoloso con velature dal mattino e i classici cordoni di nuvole sul mare nel pomeriggio. Umidità in aumento, così come le temperature. Mare pressoché calmo in lieve crescita serale».

Giovedì 3

«Cielo ancora nuvoloso con correnti meridionali, possibili, ma assai rari sgocciolii la notte su domani, più probabili ad est di capo mele. Temperature stazionarie, mare poco mosso. Tendenza per venerdì 4 Ancora possibili rari sgocciolii fino al mattino, poi con l’innescarsi delle correnti settentrionali il cielo dovrebbe tornare sereno. Temperature stazionarie.

Auguro a tutte le lettrici e ai lettori di Riviera24 una piacevole settimana, anche se essere sereni visto il periodo non è semplice».

(La cartina allegata descrive l’avvezione di aria fredda nel suo massimo punto di afflusso da nord est previsto per la mattina di domani. In generale la settimana trascorrerà con un profilo termico al di sotto delle medie stagionali)