Imperia. «Buongiorno e ben trovati a questo primo appuntamento della nuova rubrica meteo, in ‘supplenza’ di Achille Pennellatore e all’inizio del Festival. La kermesse dovrebbe trascorrere i suoi giorni all’insegna di un tempo stabile, anche se non sempre soleggiato». Inizia così il nuovo punto meteo con Giovanni Nebbia “The Meniak”, supplente di Pennellatore per le prossime edizioni della rubrica di Riviera24.it “Che tempo farà?”.

Il punto a martedì 1/02: «Ci siamo risvegliati sotto ad un cielo azzurro dopo una nottata piuttosto ventilata di tramontana, che in raffica ha toccato punte di 50 km/h, ma in uno spazio molto limitato nel tempo. Essa ha ora cessato i suoi effetti sul nostro ponente estremo e il vento si appresta a virare dai quadranti sud occidentali divenendo al più moderato/teso questo pomeriggio sulla linea di costa.

Il cielo si manterrà sereno, con l’anticiclone che dopo una piccola flessione riprenderà forza estendendo ulteriormente il periodo siccitoso. Il mare è tra il poco mosso ed il mosso, non dovrebbe avere variazioni significative del suo moto. Le temperature notturne sono scese più vicine alla media del periodo e le massime oggi dovrebbero toccare i 13/14 °C».

Mercoledì 2/02

«Sempre cielo tendenzialmente sereno, con temperature massime in aumento fino ai 15/16 o addirittura 17 °C nelle ore più calde sul lato costiero. Vento di direzione variabile a regime di brezza. Mare stazionario».

Nell’immagine la carta del tempo riferita alle ore 12:00 di domani, 2 febbraio. Si nota da ovest la nuova espansione dell’alta pressione, con i fronti atlantici costantemente costretti a viaggiare oltralpe ed i suoi massimi valori di pressione che dall’oceano si stanno trasferendo sulla Francia.

Questo tempo seguiterà ad interessarci per giorni, con il campo anticiclonico in ulteriore consolidamento». Giovedì 3/02

«Qualche velatura d’alta quota in transito mattiniero, poi possibile successiva comparsa di innocue nuvole basse marittimo costiere. Vento da nord est senza eccessi al mattino, rotazione dai quadranti meridionali al pomeriggio, nessuna cosa da segnalare sotto il profilo della forza.

Temperature in diminuzione dalla serata. Mare in attenuazione. Tendenza per venerdì 7/02. Sempre possibile presenza di nuvole basse, temperature in ulteriore contenuta diminuzione anche se livellate dalla coltre nuvolosa. Mare poco mosso. Bene, per oggi è tutto, ancora buona giornata e buon Festival. Appuntamento a venerdì, salvo aggiornamenti meteo straordinari durante la settimana».