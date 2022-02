Imperia. «Buongiorno a tutti da Giovanni Nebbia. Nonostante l’alta pressione in quota sia piuttosto strutturata, oggi ci siamo svegliati con un cielo grigio per la presenza di una debole zona depressionaria al suolo. Nella serata di ieri, con distribuzione del tutto casuale, si sono avuti i primi sgocciolii da accumulo di umidità, che aiutati dalla coalescenza marina (un fenomeno che aumenta la possibilità di aggregazione delle gocce di pioggia, grazie alla presenza di particelle di salino in sospensione), hanno bagnato alcune parti della provincia.

A Imperia si è misurato ad esempio 1 mm di pioggia, mentre a Sanremo i pluviometri hanno segnato 0. Anche oggi pomeriggio/sera potremo avere fenomeni simili, ancora una volta a macchia di leopardo. Per il resto ci sarà ventilazione tendenzialmente meridionale debole, mare poco mosso o quasi calmo e temperature stazionarie».

Sabato 5

«Accompagnato da un cambio di circolazione che diverrà settentrionale, avremo il cielo che tenderà a ripulirsi dalle nubi in maniera più decisa e, anche se la giornata non sarà del tutto serena, si potranno apprezzare maggiori spazi di sole.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione serale, vento sempre di brezza e mare senza variazioni».

(In foto la carta del del tempo riferita alle ore 12:00 di domani. Notiamo che la Liguria è posta in una zona di confine tra l’anticiclone delle Azzorre ed una blanda zona depressionaria ad est. Questa situazione consente l’innesco di deboli gradienti depressionari in grado di veicolare correnti meridionali che trasportano nuvole cariche di umidità che talvolta possono sfociare in debolissime piogge)

Domenica 6

«Si tornerà probabilmente ad avere correnti sud occidentali che favoriranno il ritorno di una nuvolosità bassa e fastidiosa.

Non sono escludibili nuovi rarissimi sgocciolii a macchia di leopardo. Dal pomeriggio l’aumento della ventilazione spingerà lentamente il mare a crescere fino a mosso per lunedì mattina. Le temperature saranno stazionarie».

Tendenza per lunedì 7

«Vento in rotazione dai quadranti settentrionali, mare mosso da sud ovest al mattino. Temperature in contenuto aumento. Per oggi è tutto, vi auguro un buon fine settimana, a lunedì».