Imperia. «Bentrovati in questo venerdì grigio e macajoso, dominato da una copertura del cielo diventata progressivamente più pesante soprattutto nell’entroterra. Densità e correnti potrebbero addirittura aiutare queste nuvole a partorire qualche sgocciolio stanotte e domani, fatto che sarà assai più concreto sul centro della regione.

La distribuzione di questi eventuali fenomeni dovrebbe essere assai casuale, quindi si possono dare solo indicazioni di massima. Questa circolazione è figlia di un debole gradiente di bassa pressione di natura orografica sottovento alla nostra catena montuosa: essa piegherà le correnti lungo le sue isobare presentandole a noi sotto forma di libeccio.

Ha spirato fino ad ora da quella direzione e continuerà a farlo fino a questa notte, poi il minimo andrà arricciandosi proponendoci un debole levante per domani. Le temperature in quota sono sempre al di sopra delle medie, anche se hanno subito una lieve flessione, mentre in basso, sotto questa coltre nuvolosa, sono livellate e avranno una scarsissima escursione termica. Il mare è quasi calmo, crescerà un po’ domani».

Sabato 19

«Una giornata nuovamente grigia dominata da venti di direzione levantina, che potranno avere dei rinforzi moderati in costa su quasi tutta la riviera dei fiori tra tardo pomeriggio e sera. Possibili sgocciolii vaganti soprattutto sul centro regione. Temperature stazionarie, mare in lievissima crescita».

Domenica 20

«Fenomeni macajaosi in attenuazione, dall’alto della loro generosità ci concederanno probabilmente qualche spazio di sereno. Inversione di rotta del vento dalle ore centrali della giornata che tornerà da sud ovest, con piccoli rinforzi in raffica, ma che non dovrebbero superare i 30 km/h. Temperature stazionarie, mare idem».

Tendenza per lunedì 21

«Migrato verso il centro del golfo il solito debole minimo orografico ci troveremo nuovamente con un po’ di levante al mattino. Successivamente potrebbe proporsi il maestrale in sfondamento da nord ovest, non sono per ora segnalate particolari note sulla sua forza, ma non è escludibile qualche raffica consistente da capo mele verso est. Grazie alla sua azione di caduta si dovrebbe finalmente aprire il cielo. Il mare sarà costretto a salire di riflesso per la spinta in uscita dal golfo del Leone ed è previsto mosso in serata. Temperature stazionarie in quota, potremo sperimentare un rialzo in riviera dovuto alla compressione del vento in caduta. A tutti voi un felice fine settimana da Giovanni Nebbia».

In foto: la carta del tempo prevista per la mezzanotte di domenica 20, dove si notano i fronti atlantici sempre costretti a transitare a nord delle alpi rigettati su quelle traiettorie dalla presenza dell’anticiclone azzorriano.