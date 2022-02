Cgil, Toti: «grazie a Veirana per il costante confronto anche nei mesi duri della pandemia»

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, si esprime a seguito delle dimissioni della segretaria generale della Cgil Liguria.

«Voglio ringraziare Fulvia Veirana per il confronto nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di segretaria della Cgil Liguria, anche sui temi sanitari durante i mesi durissimi della pandemia. Pur partendo da posizioni spesso diverse, abbiamo discusso in modo anche duro ma sempre franco, senza che venisse mai meno il rispetto reciproco per i diversi ruoli ricoperti. Da parte di Regione Liguria proseguirà con il massimo impegno il dialogo con le parti sociali in questa delicata fase di ripartenza della nostra regione dopo l’emergenza sanitaria».