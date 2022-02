Cgil, Cisl e Uil aderiscono alla manifestazione imperiese contro la guerra in Ucraina - Riviera24

Imperia. «Cgil, Cisl e Uil del territorio condannano l’aggressione militare russa e chiedono uno stop immediato delle ostilità. Il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili.

È necessario fermare la guerra in Ucraina e far partire un vero processo di pace, attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea e in sede Onu. Mai come oggi è evidente che la pace e il ripudio delle guerre debbano essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale. L’Unione Europea deve agire ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia.

Per questo Cgil, Cisl e Uil aderiscono all’appello della Rete italiana Pace e Disarmo e aderiranno a tutte le manifestazioni per la Pace organizzate sul territorio provinciale a partire da lunedì 28 febbraio in piazza De Amicis ad Imperia e invitano tutti a partecipare alle varie iniziative».