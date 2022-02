Casa Serena, operatore ubriaco dà in escandescenze. Arrivano i carabinieri - Riviera24

Sanremo. Intervento delle forze dell’ordine l’altro ieri notte a Casa Serena. Stando a quanto ricostruito, i carabinieri sono sopraggiunti nella Rsa di Poggio dopo che un operatore socio assistenziale, assunto tramite ufficio del collocamento, ha iniziato a dare in escandescenze, preso dai fumi dell’alcol.

Il motivo della furia sarebbe riconducibile a questioni personali. L’oss, al rientro in struttura nella tarda serata di martedì, avrebbe “colto” un’altra operatrice, con cui intratteneva dei legami sentimentali, scambiare una conversazione nella stanza di colleghi. A prima vista nulla di compromettente ma, complice l’abuso di alcol, la scenata di gelosia è diventata presto inevitabile. Per sedare la lite sono dovuti intervenire gli uomini dell’Arma chiamati dalla casa di riposo.

Dopo i fatti accaduti, il lavoratore, che è risultato avere anche dei precedenti penali, è stato licenziato per non aver superato il periodo di prova. L’operatore in questione era residente negli alloggi al terzo piano della struttura, dove vivono gli oss provenienti dal sud Italia assunti di recente per colmare i vuoti d’organico.

Il caso fortunatamente non ha comportato ripercussioni sulla salute degli ospiti. Tuttavia riaccende i fari sulla residenza per anziani ad ex gestione comunale, da settembre dello scorso anno passata a privati. Nel corso della mattinata si è tenuto un nuovo sopralluogo dei funzionari di Asl1 che avevano decretato, la scorsa settimana, la sospensione dei ricoveri di pazienti convenzionati con la sanità regionale in seguito alle ultime denunce dei sindacati.

(Nella foto un precedente intervento della polizia)