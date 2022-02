Caro bollette, Mai e Piana (Lega): «Vicini ai Comuni liguri, forte impegno di Salvini» - Riviera24

Genova. «Genova e diversi altri Comuni della Liguria partecipano alla protesta dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), spegnendo le luci dei palazzi o monumenti cittadini. Nel capoluogo ligure rimarrà al buio Palazzo Tursi, sede del Comune. La Lega da mesi ripete che è urgente intervenire sul caro bollette: ormai è un’emergenza nazionale per famiglie e imprese, già duramente colpite da limitazioni e chiusure imposte per la pandemia da coronavirus. Siamo vicini ai Comuni liguri e ricordiamo che, grazie al ‘pressing’ della Lega e al forte impegno di Matteo Salvini, proprio ieri a Genova il premier Mario Draghi ha annunciato un nuovo intervento tra i 5 e i 7 miliardi di euro per ridurre i costi delle bollette».

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Stefano Mai (capogruppo) e Alessio Piana (presidente della III commissione Attività produttive).