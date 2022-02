Caro bollette, in Regione incontro con associazioni di categoria. Toti: «Porteremo in conferenza proposte per fronteggiare emergenza» - Riviera24

Genova. Oggi il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il vice presidente Alessandro Piana, insieme all’assessore al Lavoro Gianni Berrino e l’assessore allo Sport Simona Ferro hanno incontrato Confindustria, CNA, Camera di Commercio, Confcooperative e Confartigianato per un confronto sul caro-bollette.

«Anche se il tema sensibile del prezzo dell’energia resta ancora più aleatorio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina – ha spiegato il presidente Toti – Regione Liguria si farà carico di portare in conferenza Stato-Regioni le proposte arrivate dalle associazioni di categoria, per iniziare un confronto sul tema. È possibile avviare, per esempio, un discorso sull’innovazione tecnologica e ragionare sulle procedure amministrative per accelerare autorizzazioni al reperimento di energie».

Successivamente si è svolto anche un incontro con le associazioni dei consumatori, al quale ha partecipato anche l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, con la condivisione di una bozza di progetto per lo sviluppo delle comunità energetiche.