Carnevale di Nizza, spettacolo di suoni e luci apre l'edizione 2022 - Riviera24

Nizza. E' ufficialmente iniziato il Carnevale di Nizza. Ha infatti preso il via ieri sera, in place Masséna, la 137ª edizione di uno dei maggiori eventi carnevaleschi del mondo, che durerà fino al 27 febbraio, con un affascinante spettacolo di suoni e luci.

Il tema scelto quest’anno è il Re degli Animali (“Roi des Animaux”) e perciò i creatori dei 17 carri allegorici si sono ispirati al mondo degli animali per decorare e animare i loro capolavori che in questi giorni sfilano al ritmo delle compagnie di artisti di strada e di gruppi musicali provenienti da tutto il mondo, in un’atmosfera colorata e festosa. I carri sono il frutto della collaborazione del disegnatore (illustratore), che ha l’idea, del “carnavalier”, l'artigiano-artista, che crea il carro allegorico, degli elementi di animazione e del coordinatore artistico che ne cura il passaggio in 3D. Sebbene si utilizzi ancora la cartapesta, i materiali e le tecniche sono invece pienamente del XXI secolo, con una sola regola: creatività.

Vi sarà anche il Carnevale belga, «Les Gilles de la Louvière», che emozionerà il pubblico con immensi cappelli, costumi colorati, musica, zoccoli e campane, e il villaggio del Carnevale aperto fino al 27 febbraio in piazza Leclerc. Inoltre torna la Battaglia dei fiori: per la prima volta tutti i carri fioriti sfileranno accanto a quelli allegorici anche durante i suggestivi “corsos illuminés” serali.

Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia da Covid, tornano sfilate spettacolari e creative, bande, batucada e artisti che animeranno la Costa Azzurra.

(Foto e video da Instagram di Nice Carnaval)