Carlin’s Boys-Atletico Argentina finisce con un pareggio

Sanremo. Finisce con un pareggio, 3-3, la partita tra Carlin’s Boys e Atletico Argentina, andata in scena domenica 6 febbraio, valida per la 13° giornata del girone A di Prima Categoria.

Sul campo di Pian di Poma a Sanremo l’Atletico Argentina si porta in vantaggio grazie alle reti di Ciaramitaro (10′ pt) e Vecchiotti (35′ pt), ma al 45′ del primo tempo Costo segna per la Carlin’s Boys, che conquista il pareggio nel secondo tempo grazie al gol di Guirat (22′ st). L’Atletico Argentina va nuovamente in vantaggio con il goal di Vecchiotti (23′ st) ma Saba segna al 33′ del secondo tempo. La partita finisce così 3-3.

La Carlin’s Boys tornerà in campo domenica 13 febbraio alle 15 per affrontare la Carcarese, mentre l’Atletico Argentina ospiterà il Mallare.

(Foto da Facebook di Carlin’s Boys)