Camporosso Mare, scritte no vax in via De Gasperi: "Green pass=stupro" - Riviera24

Camporosso. Nuovo atto vandalico no vax nell’Imperiese. Questa volta le ormai “celebri” scritte realizzate in vernice rossa rivolte con il Governo e i vaccini sono apparse sui muri di un palazzo in via Alcide De Gasperi, a Camporosso Mare.

“Governo buffone nazista“, “Green pass= stupro“, sono alcune delle parole che si possono leggere, accompagnate dall’immancabile firma che riporta una W cerchiata, riconducibile al gruppo no vax “vivi libero”.

Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli episodi analoghi, iniziati presso i centri vaccinali e gli ospedali, passati poi alle scuole e, come nel caso di Bordighera, sulla facciata del Comune.