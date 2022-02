Campionato Under 19, in campo Casale-Sanremese e Imperia-Asti

Imperia. Sabato 26 febbraio l’Under 19 giocherà tutte le partite del Campionato Nazionale nel rispetto del messaggio di pace che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha voluto inviare in questo grave momento di crisi umanitaria in corso in Ucraina, decidendo di posticipare di cinque minuti il calcio d’inizio di tutte le partite ufficiali in programma nel fine settimana. Lo annuncia la Lnd.

Prima del calcio d’inizio i capitani delle squadre leggeranno un messaggio di sensibilizzazione: «Il calcio italiano unito scende in campo per la pace. La guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi. Il posticipo del calcio d’inizio delle gare in programma questo fine settimana rappresenta un segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi in corso e di forte sensibilizzazione per promuovere il dialogo in Ucraina. Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace!».

Giro di boa per i gironi A, B (a sedici squadre) e C, G (a quindici squadre). Le variazioni di orario: Fossano-Chieri (A) che si disputerà alle 15.00, Pro Vercelli-Ligorna (A) alle 12, Sestri Levante-PontdonnazHonearnad (A) alle 17, Brusaporto-Ambrosiana (C) alle 17, Dolomiti Bellunesi-Luparense (D) alle 15 Triestina-Adriese (D) alle 15, Cattolica-Ravenna (E) alle 18.30, Prato-Ghiviborgo (G) alle 13.30, Scandicci-Città di Pontedera (G) alle 15, Pineto-Vastogirardi (H) alle 17.00, Bisceglie-Molfetta (L) alle 15, Nardò-Casarano (L) alle 18, Casertana-Nola (M) alle 17 e San Giorgio-Afragolese (M) alle 14.30. Le variazioni di campo: il match Brusaporto-Ambrosiana (C) si svolgerà al comunale di Albano Sant’Alessandro, Triestina-Adriese (D) al San Sergio di Trieste, Cattolica-Ravenna (E) al campo di Gatteo a Mare, Tiferno Lerchi-Tolentino (F) al Piero della Francesca di Monterchi, Pineto-Vastogirardi (H) al De Cecco di Città Sant’Angelo, S. Nicolò Notaresco-Aurora Alto Casertano (H) al Besso di S. Nicolò a Tordino, Vastese-Castelnuovo Vomano (H) al comunale di Vasto Marina, Nardò-Casarano (L) al campo di Leverano e Nocerina-San Luca (N) al Novi di Angri.

Recuperi

Il prossimo 2 marzo sono previsti due recuperi: Sestri Levante-Ligorna (A) per la tredicesima giornata e Castrovillari-Gelbison (N) la prima di ritorno.

Posticipi

Mestre-Campodarsego (D) il 28 febbraio si giocherà alle 16 al Baracca di Mestre, nella stessa giornata, alle 15.30, Castelfidardo-Perugia (F). Il 9 marzo sarà in campo Rieti-Montespaccato (I) alle 15.30 mentre, sempre alla stessa ora, il 12 marzo Cavese-Lamezia Terme (N) e Nocerina-San Luca (N).

Le designazioni arbitrali

Girone A

Casale-Sanremese (Arbitro Martinengo di Cuneo), Fossano-Chieri (Giaveno di Pinerolo), Derthona-Bra (Sacco di Novara), Imperia-Asti (Fontana di Savona), Pro Vercelli-Ligorna (Verdese di Alessandria), Saluzzo-RG Ticino (Puddu di Pinerolo), Sestri Levante-PontdonnazHonearnad (Grandi di Novi Ligure), Vado-Lavagnese (Gorlero di Imperia)

Girone B

Alcione Milano-Fanfulla (Di Summa di Varese), Borgosesia-Gozzano (Leone di Collegno), Caronnese-City Nova (Alia di Milano), Casatese-Arconatese (Palmisano di Saronno), Castellanzese-Vis Nova Giussano (Chindamo di Como), Crema-Città di Varese (De Giovanni di Milano), Legnano-Novara (Pigozzi di Lamellina), Leon-Folgore Caratese (Trombello di Como)

Girone C

Breno-San Martino Speme (Brozzoni di Bergamo), Brianza Olginatese-Sona (Riboli di Crema), Brusaporto-Ambrosiana (Belingheri di Lecco), Caldiero Terme-Tritium (De Martino di Bassano del Grappa), Desenzano Calvina-VirtusCiseranoBergamo (Santeramo di Monza), Caravaggio-Franciacorta (Daidone di Seregno), Real Calepina-Villa Valle (Passarotti di Mantova)

Girone D

Montebelluna-Arzignano Valchiampo (Zampaolo di Chioggia), Cartigliano-Union Clodiense Chioggia (Manzini di Verona), Cjarlins Muzane-Este (Biscontin di Pordenone), Dolomiti Bellunesi-Luparense (Zanconato di Portogruaro), Spinea-Levico Terme (Fighera di Treviso), Triestina-Adriese (Noviello di Trieste)

Girone E

Cattolica-Ravenna (Cola di Cesena), Borgo San Donnino-Progresso (Volpato di Piacenza), Forlì-Carpi (Benini di Forlì), Rimini-Bagnolese (Riccardi di Rimini), Sammaurese-Mezzolara (Sintini di Cesena), Sasso Marconi-Lentigione (Sanguettoli di Bologna)

Girone F

Alma Juventus Fano-Foligno (Capuccini di Pesaro), Arezzo-Trestina (Erriquez di Firenze), Cannara-Porto D’Ascoli (Lattanzi di Perugia), Recanatese-Sambenedettese (Sarnari di Macerata), Tiferno Lerchi-Tolentino (Panizzi di Città di Castello)

Girone G

Pianese-Lornano Badesse (Giovanili di Arezzo), Poggibonsi-Seravezza (Scarabelli di Firenze), Prato-Ghiviborgo (Lorenzi di Pistoia), Pro Livorno-Follonica Gavorrano (Ghilardi Pole di Lucca), Real Forte Querceta-Cascina (Latini di Empoli), Sangiovannese-Aglianese (Lisi di Empoli), Scandicci-Città di Pontedera (Iglio di Pistoia)

Girone H

Matese-Gladiator (Russo di Benevento), Pineto-Vastogirardi (Battistini di Lanciano), S. Nicolò Notaresco-Aurora Alto Casertano (Iheukwumere di L’Aquila), Vastese-Castelnuovo Vomano (Amantangelo di Sulmona)

Girone I

Aprilia Racing-Flaminia Civitacastellana (Orlandella di Frosinone), Terme Fiuggi-Ostiamare (De Paolis di Cassino), Formia-Monterotondo (Musumeci di Cassino), Rieti-Montespaccato (Sambuchi di Tivoli), Team Nuova Florida-Cynthialbalonga (Sancricca di Ciampino), Trastevere-Cassino (Germano Ostia Lido), Vis Artena-Unimpomezia (Nicotera di Aprilia)

Girone L

Bisceglie-Molfetta (Carpentiere di Barletta), Città di Fasano-Bitonto (Petruzzella di Molfetta), Nardò-Casarano (Cantoro di Brindisi), Team Altamura-Gravina (Cilli di Barletta), Virtus Matino-Audace Cerignola (Specchia di Casarano

Girone M

Casertana-Nola (Cavalli di Benevento), San Giorgio-Afragolese (Granillo di Napoli), Francavilla-Real Aversa (Biscione di Potenza), Giugliano-Sorrento (Onorato di Nola), Portici-Lavello (Oliva di Nocera Inferiore)

Girone N

Cavese-Lamezia Terme (Valcaccia di Castellammare di Stabia), Cittanova-Rotonda (Montanaro di Catanzaro), Gelbison-Rende (Diomaiuta di Salerno), Santa Maria Cilento-Castrovillari (Della Corte di Napoli)