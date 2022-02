Calciomercato, colpo grosso al fotofinish: a Imperia arriva Luca Colantonio

Imperia. «Benvenuto Luca», bomba di mercato per la compagine neroazzurra sulla strada della salvezza in Serie D. Agli ordini di mister Soda arriva Luca Colantonio: un calciatore nato e cresciuto nei settori giovanili della provincia che, nonostante i soli 24 anni, si può già definire come “senatore del centrocampo”.

Esordisce, a soli 17 anni, in quarta divisione nazionale nella stagione 2015-2016 con la maglia dell’Argentina con la quale colleziona 68 presenze e 3 gol in due stagioni, comprensive di una storica partecipazione ai Play Off con la compagine armese e una convocazione a Viareggio con la Nazionale di Serie D. Da qui Sanremese e poi tre anni alla Fiorenzuola con la quale ha anche vinto il campionato un anno fa.

Nella prima parte della stagione in corso ha giocato con la maglia del Derthona. Oggi, nell’ultimo giorno della finestra di mercato invernale, ha firmato il contratto che lo lega all’Imperia.

Colantonio con la maglia dell’Argentina