Calcio, la Sanremese espugna il Chittolina - Riviera24

Sanremo. Nel turno infrasettimanale, dopo il pareggio interno con la Caronnese, la Sanremese fa visita al Vado. Allo stadio Chittolina si gioca in una giornata quasi primaverile. Mister Andreoletti deve rinunciare agli squalificati Acquistapace e Gagliardi e agli infortunati Aita e Pellicanò. Tra i titolari esordio di Dacosta in attacco, rientrano dal primo minuto Nossa in difesa e Gemignani a centrocampo. Nel Vado l’ex Loreto Lo Bosco, al rientro dopo un infortunio, parte dalla panchina.

Al 4’ si fa vedere subito la Sanremese con un tiro dal limite di Anastasia che termina sul fondo, Cirillo controlla. Al 7’ Vita si gira bene in area e tira, palla a lato. Al 9’ Capra si libera al tiro dal limite ma calcia sul fondo. Al 18’ Capra crossa per Aperi, l’attaccante rossoblù sottorete, ben controllato da Bregliano, non riesce ad arrivare sulla sfera. Al 24’ ci prova dalla media distanza ancora Aperi, Malaguti blocca senza problemi. Al 29’ il Vado costruisce la prima vera palla gol della gara: cross di Capra, rovesciata di Aperi, Malaguti si distende e manda in angolo.

La replica della Sanremese arriva al 38’: Anastasia, favorito da un errore di Giuffrida, entra in area sulla destra poi appoggia al limite a Valagussa, il tiro del centrocampista termina alto sulla traversa.

Al 42’ il Vado va di nuovo vicino al vantaggio: sugli sviluppi di un corner ci prova per due volte Aperi, prima respinge Malaguti, poi Vita in acrobazia salva sulla linea.

Il primo tempo si chiude con un’iniziativa al 44’ di Capra, la conclusione dal limite del numero 7 non spaventa Malaguti. Le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

All’inizio della ripresa Andreoletti opera subito un cambio: dentro Conti, esce Dacosta. Al primo giro di lancette i matuziani si rendono pericolosi: punizione di Anastasia dalla destra, testa di Mikhaylovskiy, Cirillo respinge. Un minuto dopo lo stesso Cirillo si ritrova tra le mani un colpo di testa di Valagussa servito dalla sinistra da Vita.

Al 54’ contropiede del Vado: Lazzaretti serve Capra, il tiro a giro dell’attaccante termina alto sulla traversa. Al 64’ la Sanremese sblocca la gara: Valagussa risolve una mischia con un tocco dei suoi, a nulla vale il tentativo sulla linea di De Bode, la palla termina in gol. Sanremese in vantaggio! Il Vado protesta per una posizione irregolare, mister Solari viene allontanato dalla panchina.

Al 70’ la Sanremese ha la grande occasione per chiudere il conto: Anastasia imbecca in area Vita, la conclusione dell’attaccante a botta sicura si stampa sulla traversa!

Passa un minuto e, dal possibile 0-2, il Vado pareggia: è Costantini con un tiro a giro a battere Malaguti e a mandare il pallone in rete. Vado – Sanremese 1-1!

Al 75’ primo cambio nel Vado: entra Lo Bosco, esce Aperi. Proprio Lo Bosco si rende pericoloso al 78’ con un tiro al volo in area dalla sinistra, palla sul fondo.

All’80’ Valagussa appoggia per Anastasia, tiro, para Cirillo. Subito dopo Maglione rileva Vita. All’86’ Malaguti è bravo a respingere un tiro di Anselmo. Un minuto dopo ancora un brivido per i biancoazzurri: angolo di Capra, De Bode sale in cielo e colpisce di testa, palla a lato di un soffio. All’89’ Giacchino rileva Gemignani.

Nel primo dei quattro minuti di recupero la Sanremese piazza la zampata vincente: una sponda intelligente di Conti in area libera sulla sinistra Nouri, il tocco delizioso dell’esterno beffa Cirillo, palla in gol! Sanremese in vantaggio! Al 92’ Cinque entra al posto di Anastasia.

Fino al termine non accade più nulla: la Sanremese espugna per 2-1 il Chittolina e guadagna tre punti di platino che le consentono di rimanere incollata alle zone altissime della classifica. Nel prossimo turno, domenica al Comunale, i matuziani affronteranno il Pont Donnaz.

Il tabellino

Vado: Cirillo, Tinti, Anselmo, Cattaneo, De Bode, Brero, Capra, Lazzaretti, Giuffrida (89’ Papi), Costantini (82’ Galvanio), Aperi (75’ Lo Bosco). A disposizione: Colantonio, Gandolfo, Casazza, Lagorio, Nicoletti, Quarta. Allenatore Matteo Solari

Sanremese: Malaguti, Bregliano, Mikhaylovskiy, Anastasia (92’ Cinque), Vita (80’ Maglione), Dacosta (46’ Conti), Gemignani (89’ Giacchino), Valagussa, Nossa, Nouri, Larotonda. A disposizione: Bohli, Buccino, Urgnani, Piu, Lodovici. Allenatore Matteo Andreoletti

Arbitro: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia

Assistenti: Nidaa Hader di Ravenna, Tommaso Mambelli di Ceseina

Reti: 64’ Valagussa, 71’ Costantini, 91’ Nouri

Note: giornata di sole, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa. Ammoniti De Bode, Costantini, Nossa, Tinti, Anastasia. Espulso per proteste il tecnico del Vado Solari al 65’. Angoli 7-1 per il Vado. Recupero 0’ pt, 4’ st.