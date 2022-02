Calcio, il Vadino batte la Virtus Sanremo: scoppia la polemica - Riviera24

Sanremo. Il Vadino, domenica 6 febbraio, ha battuto 1-0 la Virtus Sanremo durante la nona giornata del girone A di Seconda Categoria.

Allo stadio Annibale Riva ad Albenga ai padroni di casa è bastato un goal di Basso nel primo tempo per riuscire ad avere la meglio sulla formazione di Moroni. Rammarico e rabbia restano in casa della Virtus che sui social commenta: «Sconfitta immeritata e colpa di un arbitraggio assurdo. Ci aspettavamo arbitraggio filo savonese e ne abbiamo avuto la conferma. 5 episodi da rigore di cui 3 allucinanti: il primo dopo 4 minuti quando Matteo Verrando entra in area, anticipa tre giocatori e viene steso. Il direttore, alla seconda partita in 3 ore visto che aveva appena arbitrato la partita precedente, porta il tutto fuori area e dà un giallo. Dopo 10 minuti Diana dribbla 5 giocatori e viene steso. Il direttore lascia andare. Il loro goal su rinvio del portiere, errore di posizionamento del libero e la palla schizza ad un giocatore di casa al limite della area ed insacca dopo 25 minuti. Il secondo tempo inizia in ritardo a causa di animi accesi sugli spalti dove si arriva alle mani per insulti ricevute a tifose della Virtus che innescano la reazione di altri famigliari. Il direttore chiama i carabinieri e la partita riprende con 15 minuti di ritardo. Inizia il secondo tempo e subito gomitata in faccia al neo virtusino Diana, passano altri venti minuti giocati, sempre nella metà del campo ingauna, altri due episodi con caduta in area, prima di Libonati e poi di Baidi, ma non viene fischiato nulla. Il direttore di gioco cala la ciliegina sul match e sul controllo di petto in area di Bentivoglio l’arbitro fischia rigore. Rigore manco richiesto dal Vadino ma Gregory Nerenhausen para. A 10 dal termine Bastita entra in area, tira la palla sulla linea ma viene deviata da un giocatore di casa. A fine partita l’arbitro corre negli spogliatoi salvo poi dire al nostro dirigente: “ho sbagliato”. Da annotare: 7 ammoniti virtusini ed il Moroni espulso per due gialli per aver oltrepassato l’area tecnica. In casa virtusina delusione, rabbia ma determinazione a proseguire la striscia di vittorie».

Il Vadino replica allo sfogo così: «Domenica alle 18 si sono affrontate le 2 squadre di vertice del campionato di 2 categoria, entrambe a punteggio pieno. Prevedibile che si trattasse di una partita “maschia”, dall’alto tasso di agonismo e di competizione. Nonostante l’intensità e l’importanza della partita, essa non è mai sfociata in qualsivoglia forma di antisportività. Contestiamo, pertanto, le dichiarazioni rilasciate da mister Moroni, totalmente mendaci e diffamatorie. Per tali motivi l’asd Vadino lo invita a chiudere la polemica e ad accettare sportivamente il risultato dell’incontro, che lo ha visto sconfitto peraltro in 3 risultati su 3 disponibili. Si specifica, inoltre, che sugli spalti non si è mai registrato alcun “tafferuglio” tra le tifoserie e non si è verificato nessun intervento delle forze dell’ordine. Al termine della gara, infatti, i tifosi di entrambe le squadre uscivano insieme dallo stadio in totale armonia e sportività. Non ammettiamo pertanto nessun tipo di dichiarazione che possa ledere l’immagine e la reputazione dell’asd Vadino e pertanto rinnoviamo l’invito a concludere questa inutile polemica ed a vivere il calcio con gioia, passione e sportività».

La Virtus Sanremo Calcio 2011 tornerà in campo domenica 13 febbraio alle 13 per affrontare la Villanovese.