Bordighera. Pausa di campionato ancora indigesta per l’Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 maschile della Liguria. Come già accaduto al termine della sosta estiva anche quella natalizia, durata ben due mesi anche a causa del rinvio delle prime tre giornate di campionato del girone di ritorno nel nuovo anno, ha infatti visto i biancoverdi tornare in campo con una netta sconfitta dovuta ad una prestazione opaca e da un notevole calo psicofisico nel corso della ripresa.

Col girone di ritorno trasformato in una caotica roulette di giornate regolari intervallate dai recuperi di quelle rinviate, alle viverne è sicuramente capitato l’avversario peggiore per il rientro in campo ossia il Bordighera primo in classifica nel suo fortino inespugnabile del PalaBiancheri. Se infatti nei due precedenti confronti stagionali di coppa e campionato giocati sul terreno amico di Camporosso i ragazzi della Val Roja avevano proposto due ottime seppur sfortunate prestazioni, la partita di Bordighera valida per la quarta giornata del girone di ritorno è stata invece dominata dai padroni di casa che hanno chiuso il match col tennistico punteggio di 6-0.

Gara sotto ritmo nel primo tempo con un lungo e sterile predominio dei padroni di casa che si sono portati comunque in vantaggio a tre minuti dall’intervallo fallendo poco dopo anche un tiro libero parato dall’ottimo Alberto Rato sceso in campo a difendere i pali di un Airole che nella prima frazione si è limitato ad un paio di azioni pericolose in contropiede. Bordighera padrone del campo nella ripresa con l’immediato gol del 2-0 seguito dalla super occasione di Cristian Crucitti sulla quale si infrangevano le speranze biancoverdi di rientrare in partita. Come già accaduto a Taggia in Coppa Italia ad inizio stagione infatti le viverne sono crollate alla distanza concedendo agli avversari numerose azioni corali grazie alle quali sono state siglate, troppo facilmente, altre quattro reti per il severo risultato finale di 6-0.

All’Airole sono rimaste così la gioia per l’esordio in maglia biancoverde di Fabio Topa, pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua lunga ed eccezionale carriera, e la consapevolezza di poter mantenere nel mirino, anche grazie al pareggio del Camporosso sul campo del Santo Stefano, il secondo ed il terzo posto della classifica del girone A distanti rispettivamente quattro e due lunghezze.

«La scalata alle posizioni di vertice, come sottolineato dal presidente Stefano Ricci – richiederà però un cambio di ritmo già a partire dalla gara di venerdì prossimo ancora in trasferta sul terreno della Parrocchia di Caramagna per il recupero della prima giornata di ritorno».