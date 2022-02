Vallecrosia. Buoni risultati per gli atleti dell’Atletica Vallecrosia, che nel fine settimana hanno partecipato a due importanti gare.

Ai Campionati Regionali di Cross a Ronco Scrivia Arianna Pisano si è aggiudicata il 3° posto nella categoria Assoluti dopo aver affrontato una corsa campestre di 8 km.

Alla Monaco Run di 5 km, una gara molto veloce alla quale hanno partecipato circa 225 atleti di livello internazionale, invece, Paolo Malugani si è piazzato 84esimo in 18’41”, 9° Espoirs Homme; Mathias Busacca è giunto 85esimo in 18’45”, 8° Cadets Garçon; mentre Celestina Malugani è arrivata 120esima in 20’25”, 6° Seniors femme.

«Grandissima la nostra Arianna Pisano – commenta l’Atletica Vallecrosia – e ottimo l’esordio dei due giovani Paolo Malugani e Mathias Busacca che si sono cimentati per la prima volta in una velocissima 5 km su strada. Con loro anche Celestina Malugani che dopo un mese di stop dagli allenamenti per un problema a un piede è tornata a sfidarsi. E’ stato un proficuo fine settimana, siamo un bel gruppo e siamo sulla buona strada».