Borgosesia vs Imperia, le convocazioni - Riviera24

Imperia. In vista dell’incontro di domani contro il Borgosesia, sono 20 gli uomini convocati per l’Imperia Calcio da Antonio Soda per la gara in programma alle ore 14.30, allo stadio comunale di Borgosesia.

Ancora out per squalifica Colantonio e Virga, rientra invece capitan Giglio. Sul fronte infortuni buone notizie per Castaldo mentre rimangono indisponibili: Bova, Montanari e Cappelluzzo ai quali si aggiunge Coppola uscito dolorante dalla gara contro l’Asti.

Questa la lista completa: Canovi, Carletti, Caruso, Cassata, Castaldo, Cefariello, Deiana, Fatnassi, Fazio, Foti, Giglio, Losasso, Lupoli, Mara, Minasso, Petti, Pillon, Rosati, Panaino, Morchio.