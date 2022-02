Bordighera, Sinner si separa da Piatti

Bordighera. «Dopo molti anni di successo insieme, il mio team di coaching e io abbiamo deciso di separarci». Lo annuncia sui social Jannik Sinner, che conferma così le voci su un possibile divorzio dal suo allenatore Riccardo Piatti.

«Vorrei ringraziare Riccardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Cristian e Gaia per tutto quello che hanno fatto per me dall’inizio della mia carriera fino ad oggi. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione e per avermi accompagnato nel corso di questi anni. Riccardo in particolare, mi ha insegnato tante cose che rimarranno per sempre parte del mio tennis. Sono stati creati molti ricordi speciali e io guarderò sempre indietro al tempo che abbiamo trascorso insieme con affetto» – sottolinea il giovane tennista che si allenava a Bordighera con Piatti.

Una conferma che arriva anche da Riccardo Piatti, che con un comunicato stampa annuncia: «Sono grato di aver avuto l’opportunità di allenare un talento come Jannik e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme».

Riccardo Piatti e Jannik Sinner annunciano così, di comune accordo, la fine della loro collaborazione. Durante i loro anni insieme, Riccardo e Jannik hanno vissuto molti successi e queste esperienze e questi risultati rimarranno con loro per sempre. Jannik è infatti entrato a far parte del team di Piatti all’età di 13 anni e ha raggiunto grandi traguardi sulla strada per arrivare alla top 10: «Auguro tutto il meglio a Jannik per il proseguimento della sua carriera» – ha dichiarato Riccardo Piatti.