Bordighera si mobilita per l’Ucraina, raccolta di beni di prima necessità al Mercato Coperto

Bordighera. Vestiti, medicinali, alimenti e altri generi di prima necessità. E’ scattata anche a Bordighera la raccolta di beni da destinare al popolo ucraino. Il punto di raccolta è al Mercato Coperto, dove l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un locale del piano rialzato, in modo da poter stipare la merce in attesa di inviare tutto ai confini dell’Ucraina, dove le persone si stanno rifugiando per espatriare nella speranza di scampare a sparatorie e bombardamenti.

Servono scarpe, preferibilmente invernali, di qualsiasi numero (per bambini, donne e uomini). E ancora: biancheria intima, magliette, calze, felpe, maglioni, giacche, tute anti-pioggia, guanti, sciarpe e cappelli.

Per quanto riguarda i medicinali, sono richiesti: bende, garze, cerotti vari, antibiotici, antidolorifici, termometri, guanti monouso, mascherine, alcol, antivirali, gocce per gli occhi, forbici, aerosol, aspirina, paracetamolo, anti febbrile, pomate, creme, sapone, carbone vegetale.

Si possono portare anche alimenti: pasta, riso, prodotti in scatola, farina, zucchero, sale, prodotti a lunga scadenza. Necessari anche prodotti per l’igiene: shampoo, bagnoschiuma, pannolini per bambini e assorbenti.

E poi ancora: binocoli, ginocchiere, paraschiena, tenaglie, forbici, giubbotti antiproiettile, pinze, telefonini vecchi, siringhe, coperte e asciugamani.

La raccolta è organizzata da alcuni esercenti del Mercato Coperto, in accordo con padre Faustino, che ringraziano il Comune per aver dato loro la disponibilità del box nel piano mezzanino. Ciascuno può consegnare i beni nei giorni di apertura del mercato dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il prima possibile, probabilmente già domenica prossima, i beni raccolti verranno trasportati in Polonia con un furgone.

Alla raccolta partecipa anche la Protezione Civile di Bordighera, che raccoglierà dei beni da consegnare a padre Faustino.