Bordighera ospita “Moto in spiaggia”

Bordighera. La Città della Palme, sabato 12 e domenica 13 febbraio, ospita “Moto in spiaggia”, manifestazione motociclistica proposta dall’associazione sportiva dilettantistica Gentlemen Motoclub Bordighera. Il tracciato della gara, previsto sulla spiaggia tra i Pennoni e Rattaconigli, sarà segnalato da apposite fettucce.

Il sabato sarà dedicato alla preparazione del tracciato e all’accoglienza dei piloti e accompagnatori con predisposizione dell’area paddock in zona Pennoni, che sarà utilizzata come area tecnica adibita a parcheggio dei mezzi di trasporti, come camper, furgoni e automobili, dei partecipanti ed eventuali accompagnatori. Per questo motivo durante il fine settimana su piazzale Mediterraneo vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata, tranne per i partecipanti all’evento.

Domenica, invece, sarà il giorno della gara. Il tracciato sarà percorso a giri cronometrati con partenza del primo concorrente alle 9. Per permettere lo svolgimento in sicurezza dell’evento vi sarà divieto di accesso alla spiaggia di via Ferrara e di via Forlì dalle 8 di sabato alle 18 di domenica.

Per la valenza sociale e sportiva l’evento di enduro/cross ha ottenuto il patrocinio del Comune di Bordighera. Da oggi prende perciò il via un fine settimana dedicato agli amanti delle due ruote.