Bordighera, Italia Nostra: nasce il primo direttivo della neonata sezione del Ponente Ligure - Riviera24

Bordighera. Sabato 29 gennaio alle 15, nei locali parrocchiali di Santa Rosa a Bordighera Alta, si è tenuta l’Assemblea dei soci della neonata sezione di Italia Nostra, convocata per eleggere il suo organo di governo.

Quella del Ponente Ligure è l’ottava sezione della Liguria che comprende tutto il territorio della provincia di Imperia, dal momento che l’ultima sezione a occidente risultava quella di Alassio.

In tutta Italia si contano oltre 200 sezioni di Italia Nostra per la tutela e la valorizzazione degli innumerevoli beni culturali e ambientali di cui siamo depositari. All’assemblea hanno partecipato gli iscritti che al 31 dicembre risultavano in regola con l’affiliazione nonché numerosi invitati, sensibili e interessati agli argomenti della cultura e dell’ambiente.

Il presidente “Pro-tempore”, Giancarlo Pignatta, ha riassunto all’assemblea il lavoro di preparazione svolto nei mesi scorsi, in collaborazione con Roberto Cuneo (presidente regionale ed ora consigliere nazionale di Italia Nostra), illustrando brevemente anche il progetto della nuova sezione, con gli obiettivi di tutela, salvaguardia e attenzione al nostro prezioso territorio ponentino, fortemente identitario per storia e bellezza naturale.

E’ stato eletto il Direttivo della sezione nelle persone di:

Roberto Bistolfi

Daniela Cassini

Nadia Corsano

Luca De Vincenzi

Mara Lorenzi

Andrea Moreno

Giancarlo Pignatta

Claudia Roggero

Loredana Sasso

Laura Selmi

Lino Serafini

E’ seguita la nomina per acclamazione di Daniela Cassini alla presidenza, Giancarlo Pignatta alla vicepresidenza, Loredana Sasso alla tesoreria e Claudia Roggero alla segreteria organizzativa. Con l’assemblea del 29 gennaio sono state aperte le iscrizioni per il 2022, che già hanno dimostrato – per numero di contatti con persone e altre realtà associative – un grande interesse verso una realtà sicuramente forte ed autorevole nella difesa dell’ambiente come Italia Nostra, finalmente presente anche nel Ponente ligure.