Bordighera. Diversi atleti di Life Revolution Asd sono riusciti a qualificarsi agli Europei e ai Mondiali nell’Ocr (Obstacles Course Race), una disciplina sportiva che consiste in una gara di corsa ad ostacoli.

Valentina Deagostini e Paolo Agnese si sono qualificati ai Mondiali 2022 che si terranno dal 22 al 25 settembre allo Stratton Mountain Resor a Vermont negli Usa, mentre Valentina Deagostini, Manuel Di Dato, Paolo Agnese e Satia Gangale andranno agli Europei, che saranno nella Val di Fiemme, in Trentino, dal 9 al 12 giugno. «Non ci appettavamo così tante qualificazioni, siamo felici e soddisfatti. Manuel Di Dato può ancora qualificarsi per i Mondiali, anche se ha già partecipato sia agli Europei che ai Mondiali rappresentando l’Italia con grande orgoglio» – commenta l’atleta Valentina Deagostini – «Non c’è un limite di età per praticare questo sport completo che consiste in una corsa a ostacoli dai 10 km in su, che viene prevalentemente effettuata su circuiti sterrati, a volte impervi, fra boschi e fiumi, durante la quale chi partecipa deve superare varie sfide fisiche sotto forma di ostacoli che possono essere naturali o artificiali. La difficoltà maggiore è sicuramente riuscire a gestire tutta la gara, studiare il percorso, riuscire ad affrontare l’ostacolo nel minor tempo e saper gestire le forze».

Gli atleti si allenano presso il campo attrezzato con ostacoli artificiali allestito a Villa Sorriso, l’unico Boot Camp Masch in Liguria capitanato dall’atleta Manuel Di Dato, mettendosi alla prova in diverse attività, come Ocr, Mud Run, Bootcamp, Calisthenics, Ninja Ocr, Ninja kids, Ninja girl, functional training, stage parkour, acrobatica e yoga, pensate per essere eseguite all’aria aperta e a contatto con la natura con lo scopo di diffondere uno stile di vita sano ed equilibrato.