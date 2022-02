Bordighera, danni a vetrina bar: identificato l'autore - Riviera24

Bordighera. I carabinieri hanno identificato in poche ore l’uomo ritenuto responsabile di aver danneggiamento la vetrata del bar “Da Gaggio” di Bordighera. Secondo quanto ricostruito dai militari, il danno sarebbe stato provocato da una biglia metallica lanciata da una fionda, ritrovata in casa dell’uomo. Ignoto, al momento, il movente del gesto.

A denunciare il danno era stato, ieri mattina, il titolare del locale che aveva trovato un foro di dimensioni circolari di circa 5 millimetri sul vetro. Quel foro, subito, sembrava essere stato provocato dall’esplosione di un colpo di arma da fuoco.

Le indagini – iniziate con accurati accertamenti tecnici – sono state avviate dai Carabinieri della Stazione in stretta collaborazione con il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile.

L’ascolto delle persone residenti nell’area ha permesso di accertare preliminarmente come nessuno avesse avvertito colpi d’arma da fuoco: la circostanza, però, poteva essere ritenuta puramente indicativa, se non fuorviante. Parallelamente, l’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private ha consentito di individuare il preciso istante in cui la vetrata è stata danneggiata (nel pomeriggio del giorno 3, poco dopo l’orario di chiusura) e di rilevare la corrispondenza tra il momento del danno ed il passaggio di un veicolo.

Gli accertamenti condotti hanno quindi permesso ai Carabinieri di risalire al proprietario: i militari – acquisita la necessaria cornice di sicurezza che è imperativa in queste circostanze – hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stata rinvenuta e sequestrata una fionda. Nessuna traccia, invece, delle biglie in ferro/acciaio che potrebbero essere state utilizzate per colpire la vetrina.

La persona è stata denunciata all’Autorità giudiziaria in quanto ritenuta responsabile di danneggiamento.